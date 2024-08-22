Park Halindeki Aracın Üzerine Ağaç Devrildi; Şans Eseri Kimse Yaralanmadı

Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde kökü çürüyen bir ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın devrildiği alanda kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Zafer Caddesi, trafik ekiplerince geçici olarak trafiğe kapatıldı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesi ile devrilen ağaç kısa sürede kaldırıldı. Hasar gören aracın çekici yardımıyla olay yerinden alınmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA