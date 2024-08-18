Otomobiller Çarpıştı; Sürücüler Yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

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Otomobiller Çarpıştı; Sürücüler Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Yücel Coşkun'un kullandığı otomobil ile Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Uğur Kahraman'ın kullandığı otomobilin kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Yücel Coşkun ve Uğur Kahraman 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Antalya Trafik kazası
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