Otomobiller Çarpıştı; Sürücüler Yaralandı
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Yücel Coşkun'un kullandığı otomobil ile Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Uğur Kahraman'ın kullandığı otomobilin kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Yücel Coşkun ve Uğur Kahraman 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: