CHP'den Çarpıcı Rapor: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Bir Yıllık Masrafı 1 Milyon Emeklinin Maaşına Denk

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 10 yıllık bütçesi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nın bir yıllık masrafı 723 bin 444 asgari ücretli çalışana, bir milyona yakın emeklinin maaşına denk geliyor

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CHP'den Çarpıcı Rapor: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Bir Yıllık Masrafı 1 Milyon Emeklinin Maaşına Denk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 10 yıllık bilançosunu çıkardı.

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu hatırlatan Bulut, 2014 yılında 244 milyon 631 bin 156 TL olan Saray harcamasının yaklaşık 290 bin asgari ücretli çalışanın maaşına, 2024 yılında ise yaklaşık 12,3 milyar TL olan bütçenin 723 bin 444 asgari ücretli çalışanın maaşına denk geldiğini vurguladı.

CHP'den Çarpıcı Rapor: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Bir Yıllık Masrafı 1 Milyon Emeklinin Maaşına Denk - Resim : 1

Milyonlarca emeklinin açlık sınırının çok altında maaşla hayatını idame etmeye mahkûm edildiğine vurgu yapan Bulut, şunları söyledi:

“2014 yılında Saray’ın harcaması yaklaşık 250 bin emeklinin maaşına denk gelirken bu rakam 2024 yılında 984 bin emekli maaşına çıktı. Milletin sırtında küfe olan Saray milyonlarca emekliye ‘sen 12 bin 500 lira ile geçin’ derken Cumhurbaşkanlığı har vurup harman savuruyor. Saray, itibarından tasarruf etmezken asgari ücretli ve emekli her geçen gün daha da yoksullaşıyor.”

Sarayın bütçesinin 10 yılda yüzde 5 bin artış gösterdiğini belirten Bulut, 10 yıllık süreçte vatandaşa reva görülen asgari ücretin yüzde 2 bin, emekli maaşının ise yüzde bin oranında artış gösterdiğine dikkat çekti.

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