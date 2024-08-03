Otomobil Takla Atarak Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar’da takla atarak şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Çiğiltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 32 AEP 609 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından şarampole girip, ters dönerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte E.K. ve C.K., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA