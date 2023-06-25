Ormanda yürüyüş yapanlar gördü! Çadırın içinde iskelete dönen ceset bulundu

Sözcü'de yer alan habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göktepe'de 3 bin yıllık antik tiyatronun üzerinde ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar bu sabah saatlerinde bir çadır fark eti.

Çalıların arasındaki çadırın içine bakan vatandaşlar içeride bir iskelet görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ölümün yaklaşık 8 ay önce gerçekleştiğini belirledi.

Cansız bedenin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.