Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Gökçeada Çanakkale Hava Durumu
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