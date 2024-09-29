Ölen Hastanın Yakınları Hastaneyi Birbirine Kattı! Sağlık Çalışanları Darp Edildi

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde meydana geldi. Kalp krizi geçirip kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi‘nde 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören 31 yaşındaki Faruk U., sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirerek, sağlık çalışanları M.Ç. ve S.T. ile temizlik görevlisi F.K.’ye, ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi B.D.’ye saldırdı. Yoğun bakım ünitesi hasar görürken, vücutlarında morluklar oluşan hastane çalışanları, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SALDIRIYA KINAMA

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, saldırıyı kınayarak, “Bugün sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören hastanın vefat etmesi üzerine, hasta yakınlarınca bölüm çalışanlarına yönelik saldırı düzenlenmiş, yaşanılan saldırıda sağlık çalışanları, temizlik personeli ve güvenlik personelleri darp edilerek şiddete maruz kalmıştır. Şiddete uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanılan şiddet olaylarının artık son bulması için yetkilileri caydırıcı cezai işlemler getirmek üzere, göreve davet ediyoruz” dedi.

Kaynak: DHA