Öğrenci pansiyonunda 'gıda zehirlenmesi' şüphesi: 47 öğrenci hastanelik oldu

Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Öğrenci pansiyonunda 'gıda zehirlenmesi' şüphesi: 47 öğrenci hastanelik oldu

Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrencilerin bazılarında, yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti görüldü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 45'i taburcu edildi, 2 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA

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Isparta Öğrenci
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