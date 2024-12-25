O Maddeler, Teklif Metninden Çıkarıldı: Devlet Denetleme Kurulu, Vakıfları Denetleyemeyecek

Ünsal Ergel/ANKARA

Meclis’te bütçe görüşmelerinin ardından 2024 yılının son kanun teklifi olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Düzenleme Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alınmaya başlandı. Dün geneli üzerinde görüşülen kanun teklifinin bugün görüşmeleri öncesinde iktidar ile muhalefet parti grupları arasında uzlaşma sağlandı.

ÇEKİNCELİ MADDELER GERİ ÇEKİLDİ

Yeni yıla giriş öncesi 10 günlük bir tatil planlayan Meclis için iktidar ve muhalefet partileri uzlaşma sağladı. Halen TBMM gündeminde bekleyen 2 acil kanundan Devlet Memurları Kanunu teklifine, diğer kanunda bulunan ve süreli olan bazı maddeler eklenirken, muhalefetin itirazı olan maddeler de çıkarıldı.

Kanun teklifine eklenen maddelerden biri de Genel Sağlık Sigortası affını da kapsıyor. Bu arada muhalefetin komisyonda da ısrarla itiraz ettiği 5 madde kanun metninden çıkarıldı. Bunlardan 2 tanesi de Devlet Denetleme Kurulu’nun vakıfları ve yöneticileri denetlemek, görevden almak gibi durumları düzenleyen maddelerdi.

Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği’ne bağlı pek çok belediyeye bağlı olarak faaliyet gösteren vakıfların DDK tarafından denetlemesinin ya da yöneticilerinin açığa alınmasının önü kesilmiş oldu.

TBMM Genel Kurulu Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin görüşmelerini bugün bitirerek, 7 Ocak 2025 tarihine kadar tatile girecek.

Kaynak: Haber Merkezi