O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Mersin, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerinde Mersin, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların neden olabileceği olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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EDİRNE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) batısı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 6°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DÜZCE 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 11°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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TRABZON 12°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu ve bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam saatlerinde Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı