Niğde Valiliği'nden uyarı: Bugüne dikkat!

Niğde Valiliği, kentte olabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "25 Mart Pazartesi (bugün) günü kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor" denildi.

Niğde Valiliği'nden uyarı: Bugüne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Niğde’de 25 Mart Pazartesi günü kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Niğde Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda; "Bölgemizde (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuzeybatı yönünden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), ve kısa süreli fırtına (70-80 kilometre/saat), şekkinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

UYARI YAPILDI

Yapılan açıklamada ayrıca; fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Niğde Valiliği'nden uyarı: Bugüne dikkat! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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