Niğde Valiliği'nden uyarı: Bugüne dikkat!
Niğde Valiliği, kentte olabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "25 Mart Pazartesi (bugün) günü kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Niğde’de 25 Mart Pazartesi günü kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Niğde Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda; "Bölgemizde (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuzeybatı yönünden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), ve kısa süreli fırtına (70-80 kilometre/saat), şekkinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
UYARI YAPILDI
Yapılan açıklamada ayrıca; fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem