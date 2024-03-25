Niğde Valiliği'nden uyarı: Bugüne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Niğde’de 25 Mart Pazartesi günü kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Niğde Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda; "Bölgemizde (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuzeybatı yönünden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), ve kısa süreli fırtına (70-80 kilometre/saat), şekkinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

UYARI YAPILDI

Yapılan açıklamada ayrıca; fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem