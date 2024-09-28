Namaz Esnasında İmama Tabureli Saldırı: Cemaat Vantilatörle Dövdü!

Bir şahıs, cemaate namaz kıldıran imama sandalyeyle vurdu. Durumu fark eden cemaat ise adamı vantilatörle dövdü. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:

Henüz ismi belirlenemeyen bir camide, namaz kılındığı esnada bir kişi aniden ayağa kalkıp elindeki plastik tabure ile imama saldırdı.

Saldırgan tabureyle imamın kafasına defalarca vururken, durumu gören cemaat namazı yarıda kesti. Cemaatten bir kişi saldırgana vantilatörle vurdu. Cemaatin ihbarıyla camiye gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganın kimliği henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni bilinmediği, imamın olayda hafif yaralandığı belirtildi.

Etiketler
cami imam
Son Güncelleme:
'Uyuşturucu Satıyor' Diyerek Komşusunu Öldürdü 'Uyuşturucu Satıyor' Diyerek Komşusunu Öldürdü
Kırgızistan'da 4. Kez Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı Kırgızistan'da 4. Kez Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı
Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
İstanbul'da AVM'de Yangın Paniği! Vatandaşlar Tahliye Edildi İstanbul'da AVM'de Yangın Paniği!
Polis Bursa'da Huzur Denetiminde Polis Bursa'da Huzur Denetiminde