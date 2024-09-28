Namaz Esnasında İmama Tabureli Saldırı: Cemaat Vantilatörle Dövdü!

Henüz ismi belirlenemeyen bir camide, namaz kılındığı esnada bir kişi aniden ayağa kalkıp elindeki plastik tabure ile imama saldırdı.

Saldırgan tabureyle imamın kafasına defalarca vururken, durumu gören cemaat namazı yarıda kesti. Cemaatten bir kişi saldırgana vantilatörle vurdu. Cemaatin ihbarıyla camiye gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganın kimliği henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni bilinmediği, imamın olayda hafif yaralandığı belirtildi.