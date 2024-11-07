Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan Bir Adaylık Çıkışı Daha

Yeni kitabı 21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet kitabına ilişkin bilgilendirme yapan Uysal, Kurultay’da CHP Genel Başkanlığı için aday olacağını yeniledi. Uysal’ın gazetecilerin sorunlarına verdiği yanıtlar şöyle:

-Daha önce CHP Genel Başkanlığına aday olduğunuzu açıklamıştınız. Bunun için bir çalışma yapıyor musunuz?

Evet… Demokratik hakkımı kullanarak ilk kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı açıklamıştım. Halen aynı noktadayım. Kurultay’da aday olacağım. Tabii ki bu süreçte delegeler ile bir araya geliyorum, çalışmalar yapıyorum.

-Adaylığınızı açıklamanızın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere parti içerisinde bir tepki ile karşılaştınız mı?

Hayır. Herhangi bir tepki ile karşılaşmadım. Ayrıca ben parti içi eleştiriler yapmayı bu süreçte doğru bulmam. Şu an Türkiye’nin çok önemli sorunları var. Parti içi eleştiriler kurultay sürecinde yapılır.

-Olağanüstü kurultay bekliyor musunuz? Adaylığınızı açıklamanızın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?

Örgütlerde kurultay talebinin dillendirilmesi son süreçte çok arttı. Hem Kemal Bey ile hem de Ekrem İmamoğlu ile görüştüm. Tüm partililerimiz ile görüşüyoruz.

-Olağanüstü kurultay çağrılarının sıklaşmasında bu ‘normalleşme’ söyleminin etkisi olabilir mi?

Tek başına bir şeye bağlamak zor. Toplama bakmak lazım. Bütün toplumun merkezi haline gelmemiz gerekiyor. İktidar olmak için yüzde 51 oy gerekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem