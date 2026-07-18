Milas’taki Yangın Lüks Siteye Sıçradı: Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira'nın Evi Alevlere Teslim Oldu

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Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kazıklı Koy’daki lüks yerleşim alanına sıçradı. Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Alevlerin ulaştığı sitede, aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy ve Yasemin Ergene ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’nın da bulunduğu birçok ünlü ismin evi zarar gördü.

Sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin yaz aylarını geçirdiği bölgede çıkan yangın, site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Hızla yayılan alevler nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık bin kişi tahliye edilirken, bazı vatandaşların helikopterlerle güvenli alanlara taşındığı öğrenildi.

Yangının en fazla etkili olduğu noktalardan biri olan Kazıklı Koy’da çok sayıda yapı hasar alırken, ünlü isimlere ait evlerin de alevler arasında kaldığı bildirildi. Sabah saatlerinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangında zarar gören evlerde ciddi maddi kayıp oluştuğu belirtilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Sabah