MSB: Yunanistan sınırında 5’i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı
Millî Savunma Bakanlığı, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isteyen 5'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan sınırında 9 kişini yakalandığı bildirildi.
MSB'nin açıklaması şu şekilde:
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.