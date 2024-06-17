MSB: Yunanistan sınırında 5’i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı

Millî Savunma Bakanlığı, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isteyen 5'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: Yunanistan sınırında 5’i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan sınırında 9 kişini yakalandığı bildirildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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