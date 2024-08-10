MSB: Suriye'nin Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB: Suriye'nin Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG’li 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,''Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA

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