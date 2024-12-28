MSB Duyurdu! Irak ve Suriye'ye 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’lı 3, Irak’ın kuzeyinde ise 2 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

Kaynak: İHA