MSB Duyurdu! Irak ve Suriye'ye 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Suriye ve Irak'ta toplamda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Duyurdu! Irak ve Suriye'ye 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’lı 3, Irak’ın kuzeyinde ise 2 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

Kaynak: İHA

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