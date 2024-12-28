Karnına Koyduğu Sıcak Su Torbası Patladı

Bursa'da karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan kadın, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Karnına Koyduğu Sıcak Su Torbası Patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesindeki evinde karın ağrısı çeken kadın, su torbasına doldurup karnına koydu. O sırada patlayan torbada kaynar su karın bölgesine döküldü.

Karnında 2. derece yanık oluşan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından kadın yanık ünitesine yatırıldı.

Kaynak: İHA

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