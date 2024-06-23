Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla güneydoğusu parçalı bulutlu Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu ilçeleri ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem