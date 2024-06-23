İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi

Bandırma'dan Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferinde yolcular, kabus dolu anlar yaşadı. Yoğun dalgalar nedeniyle bazı yolcular baygınlık geçirirken, çok sayıda yolcu istifra etti.

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İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi

Geçtiğimiz akşam saat 19.30'da Bandırma'dan Yenikapı'ya hareket eden İDO'ya ait deniz otobüsü, sefere çıktığı ilk andan itibaren yoğun dalgalara maruz kaldı.

Dalgalar nedeniyle deniz otobüsü salıncak gibi sallanırken, yolcular kabus dolu anlar yaşadı.

YOLCULAR BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sallantının etkisiyle bazı yolcuların bayıldığı belirtilirken, çok sayıda yolcunun ise istifra ettiği ifade edildi.

Normal sefer saatine göre 22.10'da varması gereken gemi ise 23.00'te Yenikapı İDO Terminali'ne sorunsuz bir şekilde ulaşabildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yaşanan duruma tepki gösterdi.

İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi - Resim : 1

Seferin, fırtınaya rağmen iptal edilmemesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Bandırma'ya sefer yapan küçük deniz otobüslerinde daha önce de sıklıkla benzer durumların meydana geldiğini öne sürdü.

Ayrıca Mikrof10tv'de yer alan habere göre; deniz otobüsünün, seferden önce deneme sürüşü yaptığı ve sabah saatlerinde başka bir seferin, fırtına nedeniyle iptal ettiği belirtildi.

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