Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcaklar yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Haziran Cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini duyurdu.

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Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcaklar yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM, 27 Haziran Perşembe günü ile 3 Temmuz Çarşamba gününü kapsayan haftalık hava durumu tahminini açıkladı.

BUNALTICI SICAKLAR BİTİYOR

Buna göre yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma günü azalarak güney kesimler hariç ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulundu.

Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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