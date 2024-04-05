Menzil Köyü'nde sola sinyal: SOL Parti'ye 3 oy çıktı

Adıyaman'da Menzil Tarikatı'nın köyünde yapılan seçimde, SOL Parti'ye 3 oy çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Menzil Köyü'nde sola sinyal: SOL Parti'ye 3 oy çıktı

Menzil Tarikatı'nın köyünde SOL Parti'ye 3 oy çıktı.

Adıyaman'da Menzil Tarikatı'nın köyündeki seçim sonuçlarını inceleyen Saygı Öztürk, dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Sözcü'deki köşesine Menzil Köyü'ndeki seçim sonuçları taşıyan Öztürk, tarikata ait devre mülklerin bulunduğu yerde 6 seçim sandığı kurulduğunu söyleyerek şunu aktardı:

"Köyün bağlı olduğu Kahta’da CHP seçime katılmadığı için doğal olarak burada CHP’ye oy çıkmadı. Belki de en ilginci SOL Parti’nin Menzil’de 3 oy almasıydı. AKP, oyların 1.148’ini alırken, seçime katılan 14 siyasi partiye Menzil’den çıkan toplam oy sayısı ancak 51’i buldu."

Kaynak: Gerçek Gündem

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