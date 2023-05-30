Menzil Cemaati, çakarlı milyonluk araçlarla "şeyh"lerini uğurladı

Sağlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığı ve kamu kurumunu adeta ele geçiren Menzil Cemaati'nin 'lüks' yaşamı yeniden gözler önüne serildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol, kısa süre önce Menzil köyünden İstanbul’a döndü. Menzil köyünden ayrılan Erol’u cemaat mensupları yollara dökülerek uğurladı.

Ayrıca Erol’un konvoyunda milyonlarca liralık araçların yer aldığı ve bazı araçlarda tepe lambası ile çakarların yer aldığı görüldü.