MASAK inceleme başlatmıştı: Dilan-Engin Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftlerinin mal varlıklarına el konulduğu ve şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği duyuruldu.

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MASAK inceleme başlatmıştı: Dilan-Engin Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), haklarında “Kara para aklama ve vergi kaçırma” gibi birçok iddia bulunan Dilan Polat, eşi ve akrabalarıyla ilgili bir rapor hazırlamıştı.

16 şirket ve 8 kişi hakkında hazırlanan raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı öne sürülmüştü.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Bugün ise Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.

YURT DIŞINA ÇIKMALARI DA YASAKLANDI

Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’a ait Ataşehir'deki işyerine dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.

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Dilan Polat MASAK
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