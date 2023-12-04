Marmara'da bir deprem daha!
Gemlik Körfezi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu bölgede sabah saatlerinde 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde de depremler meydana gelmişti.
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Gemlik Körfezi olan bir deprem meydan geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı.
Sarsıntı saat 17:46 sularında kaydedildi.
Deprem, yerin 5.4 kilometre altında meydana geldi.
Aynı bölgede sabah saatlerinde 5.1, 4.5, 3.6 büyüklüklerinde depremler yaşanmıştı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2023
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/OgSdsZxes6
04.12.2023, 17:46:13 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem