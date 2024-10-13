Köfteci Yusuf'a Kumpas mı Kuruldu? Eski Çalışan Konuştu, Ünlü İş İnsanı Beğendi

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL / Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürün satan firmalar listesiyle çalkalanırken, ünlü zincir restoran Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Köfteci Yusuf, domuz eti kullanımı iddialarını yalanlarken, iş insanı Murat Ülker de Köfteci Yusuf'a destek çıkılan bir açıklamayı beğenerek tarafını belli etti.

Köfteci Yusuf yaptığı açıklamada, domuz eti iddialarını yalanlarken, bakanlık da Köfteci Yusuf’un adını tağşiş ve taklit gıda listesine ekledi.

Köfteci Yusuf’un açıklamalarının ardından, domuz eti skandalının, ünlü köfteciye kumpas kurulduğu iddiaları da gündeme geldi. Köfteci Yusuf'tan yapılan açıklamada "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" ifadeleri kullanılarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na suçlamalarda bunulmuştu.

Firmanın sahibi Yusuf Akkaş da "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Adaleti bildirdim olayı, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

ESKİ ÇALIŞANDAN DESTEK

Köfteci Yusuf’a bir destek de eski çalışanından geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şahin Erkan isimli vatandaş, eski bir Köfteci Yusuf çalışanı olduğunu yazdı ve “yaparak “Ben Köfteci Yusuf'un ürünlerine domuz eti koyduğuna inanmıyorum. Bu işte farklı bir niyet olduğunu düşünüyorum” dedi.

MURAT ÜLKER DE BEĞENDİ

Erkan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Eski bir Köfteci Yusuf çalışanı olarak bende bir kaç kelam etmek istiyorum.

İşletmeye etler kemikli karkas halinde gelir kasaplar sıyırır ve döner, köfte, parça et yada sucuk olmak üzere bölümlere gönderilir. Yani fabrikaya domuz eti girse bir çok kişi tarafından görülür ve Yenişehir halkı inanç olarak dinine bağlı olduğu için şimdiye çoktan duyulurdu. Çünkü ne kasaplar sıyırırdı nede işçiler ellerini sürerdi.

Hadi diyelim bir şekilde kimse fark etmedi. Ürünler tek bir noktadan şubelere dağıtım yapılıyor. 250’den fazla şubeden alınan örneklerde hiçbirinde çıkmadı da sadece 2 şubede mi çıktı? Böyle bir iş yapsalar daha çok noktada, bölgede tespit edilmesi gerekirdi. Bu çok tutarsız geliyor bana.

Son olarak; şubat ayında tespit edilen bir durum neden ekim ayında yayınlanır? Saklanıyorsa neden saklanır yayınlanıyorsa neden bu kadar beklenir?

%99u Müslüman olan(bence bu oran şu anda daha düşük, orası ayrı bir tartışma konusu) bir toplumda domuz eti tespiti varsa neden açıklama bu kadar beklenir?

Ben Köfteci Yusuf'un ürünlerine domuz eti koyduğuna inanmıyorum. Bu işte farklı bir niyet olduğunu düşünüyorum.”

Kamuoyunu ikiye bölen skandalda, Erkan’ın Köfteci Yusuf’a destek çıkan açıklamasını ünlü iş insanı Murat Ülker’in de beğenmesi dikkat çekti."

Eski Köfteci Yusuf çalışanı Şahin Erkan'ın paylaşımı iş insanı Murat Ülker tarafından da beğenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem