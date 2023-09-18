Kemer takmak istemedi, yolculuktan men edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Elazığ seferini yapan yolcu uçağında, tüm ısrarlara rağmen emniyet kemeri takmak istemeyen yolcu, polis eşliğinde uçaktan indirilerek yolculuktan men edildi.

T24'te yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde THY'nin saat 21.00'da yapılması planlanan TK-2644 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Elazığ seferi öncesi yolcu alımını tamamladı.

Uçakta kalkış öncesi kemer takma anonsu yapılmasının ardından kabin ekibi yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol etti.

Bu sırada kabin memuru bir yolcunun kemer takmadığını fark etti ve kendisini uyardı. Kendisine uyaran kabin ekibine aldırış

UÇUŞ, 2 BUÇUK SAAT GECİKMELİ YAPILDI

Bunun üzerine kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Yolcu, tüm uyarılara rağmen emniyet kemerini takmamakta diretince uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek geri döndü. Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişi uçaktan polis eşliğinde indirildi.

Uçak sefere yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak çıktı.