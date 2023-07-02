Kayseri’de Kurban keserken yaralanan 480 kişi hastaneye başvurdu

Kayseri’de Kurban Bayramı süresince kurban keserken kendisini yaralayan 480 acemi kasap hastanelere başvurarak tedavi oldu.

Kayseri’de Kurban keserken yaralanan 480 kişi hastaneye başvurdu

Kayseri’de Kurban Bayramı süresince kendisini yaralayan 480 acemi kasap hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte Kayseri’de veriler ortaya çıkmaya başladı.

Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başlarken, kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasaplar, tedavi edildi.

Kayseri’de bayram boyunca il genelinde 480 acemi kasap hastaneye başvururken, tedavisi tamamlanan yaralı kasaplar taburcu edildi.

 

Kaynak: İHA

Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı
Herkesin gözü Meclis'te: 4 Temmuz'da açılacak TBMM'de gündem belli oldu 4 Temmuz'da açılacak TBMM'de gündem belli oldu
Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler... Havalimanında bir kadının yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler!
Madımak Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti... Aydınları yakanların avukatları AKP'den bakan, milletvekili, belediye başkanı oldu... Aydınları yakanların avukatları AKP'den bakan, milletvekili, belediye başkanı oldu...
ÇOK OKUNANLAR
Tablo netleşmeye başladı: İşte memur ve emekli için beklenen temmuz zammı Tablo netleşmeye başladı: İşte memur ve emekli için beklenen temmuz zammı
Şevket Çoruh, 5 yıllık eşiyle düğün yaptı Şevket Çoruh, 5 yıllık eşiyle düğün yaptı
Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı
Gayrimenkul satışında yeni dönem: 4 Temmuz'da başlıyor Gayrimenkul satışında yeni dönem: 4 Temmuz'da başlıyor
İlişki yaşamadan önce on kez düşünmeniz gerek: En çapkın burçlar belli oldu En çapkın burçlar belli oldu