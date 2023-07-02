Kayseri’de Kurban keserken yaralanan 480 kişi hastaneye başvurdu

Kayseri’de Kurban Bayramı süresince kendisini yaralayan 480 acemi kasap hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte Kayseri’de veriler ortaya çıkmaya başladı.

Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başlarken, kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasaplar, tedavi edildi.

Kayseri’de bayram boyunca il genelinde 480 acemi kasap hastaneye başvururken, tedavisi tamamlanan yaralı kasaplar taburcu edildi.

Kaynak: İHA