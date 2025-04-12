Kayıp Yaşlı Kadın Ormanda Aranıyor

Hakkari’de 10 Nisan’dan bu yana kayıp olan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin’i arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Çevik kuvvet ekipleri ve kadavra arama köpeği Melo, ormanlık alanı taradı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hakkari’nin Karşıyaka Mahallesi’nde 10 Nisan’dan bu yana kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de yoğun bir şekilde sürüyor.

Çalışmalar, Pirodan bölgesindeki sık ormanlık alanda çevik kuvvet polisleri ile kadavra arama köpeği Melo eşliğinde yürütülüyor. Ekipler, yaklaşık 3 kilometrelik alanı didik didik tararken, bazı gönüllü vatandaşlar da aramalara destek veriyor.

Kaynak: AA