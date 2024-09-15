Karaman'da Ölümlü Motosiklet Kazası

Karaman'da bir motosikletin seyir halindeyken devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da Ölümlü Motosiklet Kazası

Karaman’da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaman-Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Nazlı’nın (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Üzeyir Nazlı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Üzeyir Nazlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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