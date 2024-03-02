Karaköy meydan projesinde tarihi buluntular ortaya çıktı: Kazılar genişletilecek

Beyoğlu Karaköy’ün çehresini değiştirecek Karaköy otopark ve meydan projesi alanından tarihi buluntular ortaya çıktı. Çalışmayı yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kazılar, kurul kararıyla İBB KUDEB ve ilgili müze denetiminde genişletilerek yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Karaköy Otopark Projesi kapsamında, 49 yıllık 7 katlı otoparkın yıkımı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yürütülen kontrollü muayene kazıları sırasında tarihi buluntulara rastlandı. Çalışmaları yürüten ekipler, İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Korum Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kazılar ilgili kurulun kararı doğrultusunda İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) ve ilgili müze denetimindeki uzmanlarca genişletilerek yapılacak. Hazırlanacak rapor ve fotoğraflar Koruma Kurulu’na iletilecek.

KARAKÖY, 7000 METREKARENİN ÜZERİNDE BİR MEYDAN KAZANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı haziran ayı oturumlarında oybirliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 49 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti. Karaköy Otopark Projesi tamamlandığında Beyoğlu ve Karaköy’ün çehresi değişecek. Zemin altı otoparkın yanı sıra, bölge 7 bin metrekarelik meydan kazanmış olacak. Kaldırılan mevcut otoparkın, aynı araç kapasitesi korunarak, özel tasarım mekanizmalarla desteklene bir yeraltı otoparkı inşa edilecek. Kaldırılan yapı izdüşümünde oluşacak boş alan meydan olarak tasarlanacak. Meydan içerisinde; kültür-sanat etkinliklerinde kullanılacak çok amaçlı etkinlik mekanları, oturma grupları ve seyir alanları bulunacak.

Kaynak: ANKA