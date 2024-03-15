Kamu emekçileri Mehmet Şimşek'i protesto etti

KESK’e bağlı üç sendikaya üye emekçiler, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde giyim yardımı yapılmamasını protesto etti.

Bakanlığın KİT'lere ve kamu kurumlarına 8 Mart'ta yazdığı yazı gerekçe gösterilerek giyim yardımı haklarının gasp edilmek istendiğini belirten kamu emekçileri "Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin!" dediler.

Yapılan açıklamada "Sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İllaki bir şeyleri gasp etmek istiyorsanız onların biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz" denildi. Açıklamada, giyim yardımının tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmesi çağrısında bulunuldu.

"ŞİMŞEK ELİNİ CEBİMİZDEN ÇEK"

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM SEN), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Enerji, sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesi emekçiler, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde giyim yardımı yapılmamasını protesto etmek için bir araya geldi.

Eylemde, 'Direne direne kazanacağız', 'Sermayeye değil emekçiye bütçe', 'Giyim yardımı gasp edilemez', 'Şimşek, elini cebimizden çek' sloganları atıldı.

TARIM ORKAM SEN Genel Başkanı Serap Baysal, şöyle konuştu:

"Siyasal iktidar kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılara, hak gasplarına devam ediyor. KİT'lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin giyim yardımı hakkı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurumlara 8 Mart'ta yazmış olduğu tehdit dolu yazı gerekçe gösterilerek gasp edilmek isteniyor.

"YANDAŞ SENDİKA HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, giyim yardımını engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/14 sayılı tasarruf genelgesini öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken; her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir.

Peki yetkili yandaş sendika, bu durum karşısında ne yapmaktadır? Koca bir hiç!

"KEMER SIKMA BUNUNLA SINIRLI KALMAYACAK"

TARIM ORKAM SEN, BTS ve ESM olarak bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı, KİT’lere yönelik özelleştirme saldırılarının hızlandırılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Giyim yardımının gasp edilmesi bu sürecin bir parçasıdır.

KESK üyesi sendikalar olarak mücadelemiz; kamu emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücret mücadelesi ve sosyal haklarımızın geliştirilmesi mücadelesidir.

Bizler; iş yerlerimizde, alanlarda, sokaklarda gelir dağılımındaki ve ücretlendirmelerdeki adaletsizliklere, vergi yükünün patronlardan alınarak emekçilerin sırtına yıkılmasına, emeklilikte sefalet ücretlerine mahkum edilmeye karşı mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz.

"KAYNAK GEREKİYORSA SERMAYADARLARIN EMEKÇİLERDEN ÇALDIKLARIYLA BAŞLATIN"

İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buradan bir kez daha sesleniyoruz: Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin! Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz: Her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla zenginleştirilen sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İllaki bir şeyleri gasp etmek istiyorsanız onların biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Giyim yardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir."