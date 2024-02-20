Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 06.23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Depremin büyülüğü 3.9 olarak duyuruldu.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi.

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