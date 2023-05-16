İzmir’de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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İzmir’de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, saat 02.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi, Kamil Tunca Caddesi’nde bulunan bir müzikholde meydana geldi.

İddiaya göre, eğlence mekanında müşteri olarak bulunan Yener Fidan, yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı.

Bunun üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla Fidan’a ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Fidan kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Fidan, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fidan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fidan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen ve kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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