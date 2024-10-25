İzmir'de 5 Kişinin Öldüğü Patlamada Dikkat Çeken Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Patlama, 30 Haziran'da saat 15.00 sularında Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki şırdan satışının yapıldığı iş yerinde gerçekleşti. Hayatını kaybedenler arasında Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) yer alıyor. Patlama, etrafındaki 10 binada da hasara neden oldu; özellikle patlamanın gerçekleştiği yerde ciddi yapısal zararlar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğerleri ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Olay sonrası, iş yerindeki malzemelere jandarma tarafından el konuldu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmaları yaptı.

İŞ YERİNİN RUHSATSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Patlamanın ardından, tüp değiştirdiği iddia edilen M.K. ve işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Patlamanın olduğu iş yerinin ruhsatsız olduğu, G.K.'nin 29 Mayıs'ta ruhsat başvurusunda bulunduğu öğrenildi. M.K., ifadesinde tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorun olmadığını, G.K. ise işlemin güvenli olduğunu belirtti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Bilirkişi raporunda, iş yerinde gaz kaçaklarını tespit eden bir cihazın bulunmadığı ve işletmecinin ilgili güvenlik kurallarına uymadığı vurgulandı. Raporda, M.K.'nin tüpü dikkatsiz ve aceleyle değiştirdiği, gerekli eğitim belgelerinin olmadığı ifade edildi. Ayrıca, iş yerinin havalandırma sisteminin yetersiz olduğu ve patlamanın buna bağlı olarak meydana geldiği değerlendirildi.

Kaynak: DHA