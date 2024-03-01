İstanbul'un simgesi 'Kız Kulesi' ziyaretçilere açıldı

Bir süre önce restorasyon çalışması biten İstanbul'un ve Üsküdar'ın simgesi 'Kız Kulesi' yeniden ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

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İstanbul'un simgesi 'Kız Kulesi' ziyaretçilere açıldı

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.

Kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor.

Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına yaraşır şekilde restore edilen yapı, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.

Kaynak: AA

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