İstanbul'un 5 ilçesinde scooterler için hız sınırı değişti

İstanbul'un 5 ilçesinde scooterler için hız sınırı 12.5 km/saat olarak düzenlendi.

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İstanbul'un 5 ilçesinde scooterler için hız sınırı değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde scooter için hız sınırı değiştirildi.

İstanbul'da UKOME'nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan scooter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti.

Teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.

Buna göre, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 km/saat olan scooter hız sınırı 12.5 km/saat olarak aşağı çekildi.

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İstanbul Kadıköy Şişli
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