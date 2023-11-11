İstanbul’da lodos sahil kesimlerinde etkili oluyor

Meteorolojinin yaptığı lodos uyarılarının ardından, lodos özellikle sahil kesimlerinde etkili olurken yüksek dalgalar oluştu.

Son Güncelleme:
İstanbul’da lodos sahil kesimlerinde etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü.

Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıktı. Lodos, Üsküdar sahilinde de etkisini gösterdi.

Kadıköy ve Beykoz kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, sahil kenarında fotoğraf çekmek isteyenler lodos etkisiyle savrulduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Lodos İstanbul Meteoroloji
Son Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı, yangına benzin döktü; AYM'yi eleştirdi, iktidara 'işbirliği' önerdi Yargıtay Başkanlığı, yangına benzin döktü; AYM'yi eleştirdi, iktidara 'işbirliği' önerdi
Tunç Soyer: 'İzmir'i bir beton yığını değil, ekosistem olarak ele alıyoruz' Tunç Soyer: 'İzmir'i bir beton yığını değil, ekosistem olarak ele alıyoruz'
Limondan 2 kat verim alma yöntemi! Limonun suyu iki kat fazla çıkıyor Limondan 2 kat verim alma yöntemi! Limonun suyu iki kat fazla çıkıyor
Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı! Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nin 10 Kasım'a özel sahneleri gündem oldu Kızılcık Şerbeti'nin 10 Kasım'a özel sahneleri gündem oldu
Davalık olmuşlardı: CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunları ilk kez anlattı CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunları ilk kez anlattı
MasterChef'te 10 Kasım'a özel yemekler yapıldı! İşte kazanan isim MasterChef'te 10 Kasım'a özel yemekler yapıldı! İşte kazanan isim
İYİ Parti'de istifa depremi! Ümit Özlale'den 'Bahadır Erdem' yorumu Ümit Özlale'den 'Bahadır Erdem' yorumu