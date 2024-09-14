İstanbul'da Kadın Cinayeti! Ayrılmak İsteyen Sevgilisini Katletti

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında bir kadın, ayrılmak istediği erkek tarafından katledildi.

İddiaya göre, 54 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisinden (49) ayrılmak istedi. Ancak şahıs bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.

Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA