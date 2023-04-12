İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonlarda, ülkeye tehdit oluşturabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Söz konusu terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde İstanbul’un 8 ayrı ilçesinde 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, bu kişilere ait çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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