İstanbul'a özel 'seçim' paketi: AKP'nin 'yarısı bizden' kampanyası yürürlüğe girdi

AKP'nin kentsel dönüşüme ilişkin "Yarısı Bizden" kampanyasının destek paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmen yürürlüğe girdi. Murat Kurum'un projeleri ve seçim vaatleri arasında, geçen yıl kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası da yer alıyor.

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İstanbul'a özel 'seçim' paketi: AKP'nin 'yarısı bizden' kampanyası yürürlüğe girdi

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da kentsel dönüşüm için hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek.

Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Buna göre, kentsel dönüşüm için toplam 1,5 milyon TL destek verilecek.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak.

Dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de kararı böyle duyurdu:

İstanbul'a özel 'seçim' paketi: AKP'nin 'yarısı bizden' kampanyası yürürlüğe girdi - Resim : 1

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