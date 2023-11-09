İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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