İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
AA'nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
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