İstanbul’da Patlayıcı Madde Şüphesi

İstanbul Arnavutköy’de denizde metal cisim bulundu. Cisim için jandarmaya haber verildi. Söz konusu cisim ‘patlayıcı madde’ şüphesiyle inceleniyor.

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İstanbul’da Patlayıcı Madde Şüphesi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun açıklarında avlanan balıkçılar denizde metal cisim buldu. Teknelerine bağladıkları cismi barınağa çeken balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler patlayıcı madde şüphesiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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