Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı

Isparta'da narkotik ekipleri tarafından avukatlık bürosuna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir avukat "“uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” yapma iddiasıyla gözaltına alındı.

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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta merkeze bağlı 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda R.Ö. isimli avukat hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla işlem yapıldı. Avukat R.Ö, ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Uyuşturucu Narkotik Gözaltı
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