İddianame hala yazılmadı: '16 gazeteci serbest bırakılsın' çağrısı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Şubesi, 8 Haziran’da evlerine baskın yapılarak tutuklanan 16 gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Şube binalarında konuşan TGS Diyarbakır Şube Temsilcisi Mahmut Oral, aradan 6 ay geçmesine rağmen iddianamenin hazırlanmadığını hatırlattı. Oral, “Gazetecilerin tutukluluk hali, yargılama başlamadan cezalandırılma halini gösteriyor” dedi.

Oral, şunları söyledi:

“Dışarıdaki ekonomik kriz içeriye misliyle yansıtılmakta, çalışma hayatından koparılan gazeteciler fahiş kantin fiyatlarına maruz kalmakta; sanayi tarifesi ile yüksek elektrik faturası ödemek zorunda bırakılmaktadır. Görüşçü olarak yazdıkları, aralarında basın mensuplarının da olduğu isimler İdari Gözlem Kurulu’nun keyfi ve gerekçesiz kararlarıyla engellenmektedir. 6 buçuk aydır hiçbir tutuk incelemeleri duruşmalı yapılmamış, dosya üzerinden yapılan incelemelerde tutuklu gazeteciler ve avukatları da dinlenmemiş, otomatik olarak tutuk devam kararları verilmiştir. Sohbet, sosyal aktivite ve spor gibi sosyal hakları mevzuatın gerektirdiği ölçüde tesis edilmemektedir. Gazetecilerin mektupları gönderilmekte, gelen mektupları ise teslim edilmemektedir. Hastane sevkleri geciktirmekte, gazetecilere kelepçeli muayene yapılmaktadır. Kadın gazeteciler çift kelepçe uygulamasıyla hastaneye onur kırıcı bir muamele ile götürülmektedir. Kadın gazetecilere çıplak arama dayatılmaktadır. Koğuşlarda konulan kamera, kişisel mahremiyetlerini yok etmektedir.

Savcılık 6,5 aydır suç tespit edemiyorsa meslektaşlarımızı serbest bırakmalıdır. Şayet suç tespit ediyorsa bir an evvel iddianameyi düzenleyerek hâkim önüne çıkarılmalarını sağlamalıdır.