Emekli zammı protestosu: Çocuğa bayram harçlığı mı veriyorsunuz?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 oranında artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Gebze İlçe Örgütü, Erdoğan’ın açıklamasını Gebze İŞKUR önünde protesto etti. HKP üyeleri, “Bre vicdansızlar; açlık sınırı 14 bin 25 TL, bre utanmazlar; emekli maaşı 10 bin TL. Çocuğa bayram harçlığı mı veriyorsunuz?” yazılı pankart taşıdı.

‘EMEKLİLER RESMİ ENFLASYONA DAHİ EZDİRİLDİ’

Grup adına basın açıklamasını HKP Gebze İlçe Başkanı Murat Kızıltaş gerçekleştirdi. AKP iktidarının halkı kuru ekmeğe muhtaç hale getirdiğini belirten Kızıltaş, “AKP’giller yaptıkları 3 kuruşluk zamda bile halkımızı kandırmaya çalışıyor, emekli aylıklarına toplamda yüzde 42,6 oranında zam yaptıklarını iddia ediyorlar. Emekli aylıkları AKP’giller’in iddia ettiği gibi, yüzde 42,6 artmayacak. Gerçekte kök aylıkları 7 bin 012 TL ve altında olan milyonlarca emekli yani emeklilerin çoğunluğu sadece yüzde 33 zam alacak. Bu oran, AKP’giller’in isteği doğrultusunda yanlı ve çarpıtılmış istatistikler üreten TÜİK’in açıkladığı 6 aylık yüzde 37,57 enflasyon oranının bile altında kalmıştır. Yani emeklilerimiz resmi enflasyona dahi ezdirilmiştir” dedi.

‘EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ’

Açlık sınırının 14 bin 25 TL ve yoksulluk sınırının 47 bin TL olduğunu belirten Kızıltaş, “AKP’giller emeklileri, işçileri, emekçi halkımızı sefalet ücretine, açlığa, yoksulluğa mahkûm etmiştir. AKP’giller’den işçi sınıfımız ve emekçi halkımız lehine bir adım beklemek, ölü gözünden yaş ummaktır” diye konuştu.

‘İNSANCA BİR YAŞAM MÜCADELE EDİYORUZ’

HKP’li Kızıltaş açıklamasını, “Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışan kesimlerin ve emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret ve çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir düzen için devrimci demokratik halk iktidarını kuracağız. Herkesin eşit, mutlu, sağlıklı yaşayabileceği, hür, güçlü, mutlu, tam bağımsız bir Türkiye’yi kuruncaya kadar mücadelemiz sürecek. İnsanca yaşanacak bir ücret ancak devrimci demokratik halk iktidarında mümkündür” diyerek bitirdi.