'Hayatımız Cumhuriyet' Sergisi Ankaralıların Ziyaretini Bekliyor

Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) çeşitli etkinlikleriyle kutlanıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesabından, “Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a… 81 ilimizden sizlerin bu coşkusunu, Cumhuriyet'imizin doğduğu, kuvvet bulduğu Türkiye’mizin kalbi Ankara’da sizlerle birlikte taçlandırmak istiyoruz” çağrısının ardından gönderilen “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflar, “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergi haline geldi.

KIZILAY'DA ZİYARETE AÇIK

Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet temalı çok sayıda fotoğraf, bir videoya da dönüştürüldü. ABB Başkanı, videoyu "Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a tüm Türkiye’den ''Hayatımız Cumhuriyet'' diyerek 101 yıllık Cumhuriyet coşkusunu 7’den 70’e bizlerle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Çok güzelsin Türkiye" notuyla yayımladı.

Cumhuriyet’in yıl dönümü vesilesiyle vatandaşların gönderdiği fotoğraflardan oluşan sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 4 Kasım 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA