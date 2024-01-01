Haluk Levent yeni yılı Hatay'da konteyner kentte karşıladı

Haluk Levent, 6 şubat depremlerinde en çok hasar alan yerlerden olan Hatay'da yeni yıla girdi. Levent, konteyner kentteki depremzedeler ziyaret etti.

Haluk Levent yeni yılı Hatay'da konteyner kentte karşıladı

Sanatçı Haluk Levent yeni yıla Hatay Antakya'daki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle birlikte girdi. Depremzedelerle birlikte şarkılar söyleyen Halik Levent, bazı aileleri de konteynerlerinde ziyaret etti.

Haluk Levent, sosyal medyadan konteyner kentteki yeni yıl kutlamasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bu gece yeni yıla Hatay’da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allahım!", "Metin Vursun ailesinin konteynırına ziyarete geldim. Çaylarını içtim. Küçücük Merve doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum."

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