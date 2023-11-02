Gündem olmuştu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'otoyol ve köprüler satılacak' haberlerine açıklama

Otoyol ve köprülerin satılacağı yönündeki haberlere Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

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Gündem olmuştu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'otoyol ve köprüler satılacak' haberlerine açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı "otoyol ve köprülerin satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bazı basın organlarında yer alan "Otoyol ve köprülerin satılacağı" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

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Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez. Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde, Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, 'Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır."

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